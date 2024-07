Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -8849, eine bahnbrechende Marke für zuverlässige elektronische Geräte, hat heute die weltweite Markteinführung ihrer neuesten Innovation, dem 8849 Tank 3S, bekannt gegeben. Dieses mit modernster Technologie und innovativen Funktionen ausgestattete Android 14-Gerät vereint Design, Leistung und Langlebigkeit, um einen neuen Lebensstil zu ermöglichen.Mit dem 8849 Tank 3S definiert 8849 neu, was es bedeutet, ein wirklich intensives und leistungsstarkes mobiles Erlebnis zu haben. Seien Sie gespannt auf weitere Updates und halten Sie sich bereit, um am 8. Juli PST vorzubestellen.DLP-Projektor: Tauchen Sie ein in ein visuelles Vergnügen Erleben Sie mit dem integrierten DLP-Projektor mit 100 Lumen und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz eine unvergleichliche Bildqualität. Ob für die Arbeit oder zur Unterhaltung, er verwandelt jeden Raum in ein fesselndes, theaterähnliches Erlebnis.Android 14: Eine nahtlose und intuitive Benutzeroberfläche Das 8849 Tank 3S läuft mit dem neuesten Android 14-System und bietet eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung. Profitieren Sie von verbesserter Leistung, erhöhter Sicherheit und einer breiten Palette von anpassbaren Optionen, um den individuellen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.Dimensity 8200: Entfesseln Sie die Kraft der Konnektivität Ausgestattet mit dem leistungsstarken Dimensity 8200 4nm-Prozessor sorgt das 8849 Tank 3S für blitzschnelle Datengeschwindigkeiten und reibungslose Multitasking-Funktionen. Bleiben Sie in Verbindung und genießen Sie nahtloses Surfen, Streaming und Gaming-Erlebnisse mit der 5G WiFi 6-Technologie.Vielfältige Speichermöglichkeiten: Nie mehr zu wenig Speicherplatz Wählen Sie zwischen zwei Speicheroptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Mit 12 GB RAM + 256 GB ROM oder einem Upgrade auf die beeindruckenden 16 GB RAM + 512 GB ROM bietet das 8849 Tank 3S reichlich Platz für alle Dateien, Apps und Medien des Nutzers.Duale Camping-Lichter: Beleuchten Sie Ihre Abenteuer Erleben Sie die freie Natur wie nie zuvor mit den beiden Camping-Lichtern. Ob beim Campen, Wandern oder auf Entdeckungstour, das 8849 Tank 3S beleuchtet den Weg und sorgt dafür, dass der Nutzer keinen Moment verpasst.AliExpress Globaler Vorverkauf Das 8849 TANK 3S (https://bit.ly/3xEV11A) und das 8849 Tank 3S Unihertz (https://bit.ly/3zo0H0p) werden ab dem 8. Juli, PST auf AliExpress erhältlich sein. Weitere Informationen und aktuelle Informationen über die neuesten Nachrichten und Aktionen finden Sie auf der offiziellen 8849-Website (https://8849tech.com/) oder folgen Sie 8849 in den sozialen Medien.Informationen zu 8849 8849 hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige, zuverlässige Telefone für Benutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Mit der Mission, "Sie jeden Moment zu schützen", bietet 8849 zuverlässige Kommunikationslösungen in den extremsten Umgebungen. Der TANK 3S spiegelt das unermüdliche Streben von 8849 nach Qualität und Sicherheit wider.Kontakt:E-Mail: support@8849tech.comTelefon: +86 18676755187Video - https://www.youtube.com/watch?v=lbSoJRuenJQView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/8849-tank-3s-ein-revolutionares-dlp-projektor-smartphone-mit-android-14-302190531.htmlOriginal-Content von: 8849, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175050/5817976