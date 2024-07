Linz (www.anleihencheck.de) - Die staatlich gelenkte Notenbankpolitik hat zu jahrelangen negativen Preis-, Zins- und Wechselkursentwicklungen in der Türkei geführt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erst der massive Verfall der Türkischen Lira (TRY) habe Präsident Erdogan einlenken lassen, um der Notenbank die Unabhängigkeit wieder zurückzugeben. Seit einem Jahr seien die Leitzinsen von 8,5% auf notwendige 50% erhöht worden. Dennoch seien die Preise vor allem im Immobilienbereich und bei den Lebensmitteln munter weiter gestiegen. Letzte Woche sei erstmals die Teuerungsrate auf Jahresbasis von 75,4% auf 71,6% gesunken. Die Kernrate der Inflation sei ebenfalls von 75,0% auf 71,4% zurückgegangen. Seitens der Erzeugerpreise sei eine Abschwächung von 57,7% auf 50,0% feststellbar. Es lebe zumindest die Hoffnung, dass die Preise weiter fallen würden. ...

