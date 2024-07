Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Vorwoche war geprägt von zumeist enttäuschenden Konjunkturdaten sowohl in den USA als auch in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Zu nennen seien insbesondere der Serviceindex und der Anstieg der Arbeitslosenquote in den USA. Die Erwartung sinkender Zinsen habe weiter zugenommen und in der neuen Woche werde daher genauestens zu beobachten sein, ob sich diese Entwicklung in den USA nach den Inflationszahlen (Veröffentlichung am kommenden Donnerstag) umkehre oder verfestige. In diesem Zusammenhang sei auch auf die halbjährliche Anhörung von FED-Chef Powell im US-Kongress (Dienstag) hingewiesen. Das Event-Risiko sei hoch, denn eine Zinssenkung im September sei noch immer nicht vollständig eskomptiert. ...

