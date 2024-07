DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Taiwan dank Foxconn und TSMC auf Rekordhoch

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zu Beginn der neuen Handelswoche ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen gewesen. Auf den chinesischen Aktienmärkten lastete nach Aussagen aus dem Handel erneut die Befürchtung eines Handelskriegs, nachdem am Freitag EU-Zölle auf chinesische Elektroautos wirksam geworden waren. In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,9 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor im späten Handel 1,7 Prozent.

Die australische Börse wurde in "Sippenhaft" genommen; der S&P/ASX-200 fiel um 0,8 Prozent. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Eisenerz, dessen Preis am Montag fiel. In der Folge gaben die Aktien des Eisenerzproduzenten Fortescue um 2,6 Prozent nach. BHP und Rio Tinto verbilligen sich um 2,1 und 2,4 Prozent.

Derweil schloss der Nikkei-225-Index in Tokio 0,3 Prozent niedriger bei 40.781 Punkten. Im Verlauf hatte der Index ein neues Rekordhoch oberhalb von 41.000 Punkten markiert. Anleger hielten sich in Erwartung möglicher Zinserhöhungen der Bank of Japan zurück, wie Händler sagten. An Konjunkturdaten wurde die japanische Leistungsbilanz aus dem Mai veröffentlicht. Sie wies einen höheren Überschuss auf als erwartet. Anleger trennten sich von Elektronik-, Reederei- und Auto-Aktien. Softbank Group verbesserten sich auf dem jüngst erreichten Rekordhoch um weitere 0,4 Prozent.

In Taiwan ging es mit dem Taiex um 1,4 Prozent aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Aktie von Foxconn (offiziell: Hon Hai Precision Industry) verteuerte sich nach Vorlage starker Zahlen um 5,6 Prozent. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Elektronik erzielte im zweiten Quartal einen Rekordumsatz und stellte für die zweite Jahreshälfte ein fortgesetztes Wachstum in Aussicht. TSMC stiegen um 3 Prozent auf ein Allzeithoch. Der weltgrößte Chiphersteller wird seine Zweitquartalszahlen am Donnerstag veröffentlichen.

An der Börse in Seoul sank der Kospi um 0,2 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics (+0,3%) profitierte weiter von den guten vorläufigen Zahlen, die der Konzern am Freitag vorgelegt hatte. Ein Aufruf der Gewerkschaft zu einem Streik bei Samsung belastet nicht. Frühere Arbeitsniederlegungen hatten den Betrieb wenig beeinträchtigt. Ein neuer Auftrag verhalf der Aktie des Werftbetreibers HD Hyundai Mipo zu einem Plus von 4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.763,20 -0,8% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.780,70 -0,3% +22,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.857,76 -0,2% +7,6% 08:00 Schanghai-Comp. 2.922,45 -0,9% -1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.495,19 -1,7% +4,6% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.878,15 +1,4% +33,2% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.402,79 -0,2% +5,3% 11:00 KLCI (Malaysia) Feiertag 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:36 % YTD EUR/USD 1,0832 +0,1% 1,0820 1,0825 -1,9% EUR/JPY 174,20 +0,1% 173,97 174,04 +12,0% EUR/GBP 0,8455 +0,1% 0,8447 0,8476 -2,5% GBP/USD 1,2811 +0,0% 1,2809 1,2773 +0,6% USD/JPY 160,80 +0,0% 160,77 160,79 +14,1% USD/KRW 1.383,42 +0,4% 1.377,27 1.380,56 +6,6% USD/CNY 7,1302 -0,0% 7,1309 7,1289 +0,4% USD/CNH 7,2873 -0,0% 7,2901 7,2883 +2,0% USD/HKD 7,8115 -0,0% 7,8130 7,8107 +0,0% AUD/USD 0,6746 +0,0% 0,6744 0,6733 -0,9% NZD/USD 0,6143 +0,1% 0,6140 0,6117 -2,8% Bitcoin BTC/USD 55.735,06 -1,5% 56.589,78 54.013,26 +28,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,63 83,16 -0,6% -0,53 +15,3% Brent/ICE 86,15 86,54 -0,5% -0,39 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.381,08 2.391,26 -0,4% -10,18 +15,5% Silber (Spot) 31,02 31,23 -0,7% -0,21 +30,5% Platin (Spot) 1.017,15 1.029,38 -1,2% -12,23 +2,5% Kupfer-Future 4,60 4,65 -1,1% -0,05 +16,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

