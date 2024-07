Delivery Hero startet mit einem Schock in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen geht es für den Lieferdienst um über -17% bergab. Damit ist die Delivery Hero-Aktie (WKN: A2E4K4) der mit Abstand schlechteste Wert im MDAX und setzt ihre Talfahrt der letzten Wochen weiter vor. Was ist der Auslöser des Mini-Crashs? Ärger mit den Wettbewerbsbehörden Es ist die Nachricht, dass das Unternehmen seine Rückstellungen für mögliche Wettbewerbsverletzungen deutlich ...

