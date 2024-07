Die große Frage am deutschen Wohnungsmarkt lautet, wann die Preiskorrektur beendet ist - dieser nahm sich Deutsche Bank Research an. Die aktuelle Marktlage ist unklar. Einige Preisindizes zeigen jüngst noch Preisrückgänge an. Der Europace-Index legt seit Anfang 2024 aber wieder zu. Der Wohnungsmarktausblick nennt Argumente sowohl für niedrigere als auch höhere Preise. Die mit einem Barwertmodell berechneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...