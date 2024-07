Wieder 1.000 Bitcoin verkauft - Wird Deutschland BTC auf 45.000 Dollar drücken?

Die schlechten Nachrichten häufen sich am Kryptomarkt. Auch wenn langfristig prognostiziert wird, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigen kann, kann es im Juli nochmal bergab gehen für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Dabei spielt die deutsche Bundesregierung eine große Rolle. Deutschland sitzt auf Bitcoin im Wert von über 2 Milliarden Dollar und setzt seinen Verkauf fort. Wenn es so weitergeht, ist davon auszugehen, dass vielleicht sogar alle Coins im Juli auf den Markt kommen, was wohl eine weitere Korrektur zur Folge hätte.

1.000 Bitcoin verkauft

Wer sich fragt, ob die deutsche Bundesregierung jemals von Kryptowährungen begeistert war und deshalb an 50.000 Bitcoin gekommen ist, täuscht sich. Die Coins wurden nicht etwa gekauft, sondern beschlagnahmt, als mit Movie2k eine der größten illegalen Streaming-Websites vom Netz genommen und die Betreiber verhaftet wurden. Movie2k und Kinox waren sowas wie das Netflix der damaligen Zeit, nur eben illegal und ohne dass die Filmstudios an den Streams verdient haben. Die 50.000 Bitcoin, die damals beschlagnahmt wurden, waren noch bis vor kurzem über 3 Milliarden Dollar wert. Inzwischen hat die Regierung aber über 10.000 Bitcoin verkauft und auch der Kurs hat nachgegeben, sodass Deutschland nun noch Bitcoin im Wert von über 2,1 Milliarden Dollar besitzt.

(Wallet der deutschen Bundesregierung - Quelle: Arkham Intelligence)

Marktteilnehmer hoffen schon lange darauf, dass die Regierung den Verkauf nun bald stoppt und die negativen Auswirkungen auf den Kurs damit aufhören. Dem ist aber nicht so. Nachdem es am Wochenende zu weiteren Verkaufsaktivitäten gekommen ist, wurden auch heute wieder 1.000 Bitcoin verkauft.

Abschreckende Wirkung

Auch wenn die Auswirkungen eines Verkaufs von 1.000 Bitcoin auf den Kurs wohl noch überschaubar wären, geht es vielmehr darum, dass Anleger die Entwicklungen genau beobachten und nun davon ausgehen, dass auch die restlichen Bitcoin im Wert von 2 Milliarden Dollar noch verkauft werden. Das bringt viele dazu, ihre Positionen auch aufzulösen, bis der Spuk ein Ende hat.

Deutschland ist auch nicht der einzige Bär am Markt. Auch die US-Regierung hat angefangen, Bitcoin zu verkaufen und mit der Auszahlung der Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt. Gox kommen Coins im Wert von weiteren Milliarden Dollar auf den Markt.

Anleger sollten die Entwicklungen rund um die deutsche Bundesregierung, die US-Regierung und Mt. Gox genau im Auge behalten und nicht überrascht sein, wenn es im Juli noch weiter bergab geht für Bitcoin und Co. In Zeiten wie diesen weichen viele Investoren auf Initial Coin Offerings (ICOs) aus. Dabei handelt es sich um Gelegenheiten, neue Kryptowährungen direkt von den Entwicklern zu kaufen, noch bevor diese an den Kryptobörsen gehandelt werden und den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage unterliegen. Derzeit erfreut sich vor allem Pepe Unchained ($PEPU) größter Beliebtheit.

Pepe Unchained steht kurz vor der Preiserhöhung

Während es am Kryptomarkt bergab geht, wird im ICO von Pepe Unchained ($PEPU) der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in weniger als 48 Stunden statt. Pepe Unchained ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist. Das Projekt überzeugt Investoren mit einer eigenen Layer 2 Blockchain, weshalb innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 2,7 Millionen Dollar gekauft wurden.

(PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Neben einer eigenen Layer 2 Chain, die Tokentransfers günstiger und schneller als Ethereum ermöglicht, verfügt Pepe Unchained auch über eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Die jährliche Rendite (APY) hängt von der Größe des Staking Pools ab und ist daher vor allem am Anfang noch sehr hoch, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind. Derzeit liegt die APY bei 693 %. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer ihre Token bereits staken, wodurch das Angebot an frei handelbaren Coins beim Launch verknappt wird, sodass eine Kursexplosion nach dem Listing an den Börsen umso wahrscheinlicher wird.

