Nachdem die Porsche-Aktie am Dienstag noch bis auf 65,66 Euro abgerutscht war, konnte sie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche kräftig zulegen. Damit steht sie nicht nur vor dem Überwinden eines wichtigen Widerstands, sondern auch vor dem Ausbruch aus einer charttechnischen Formation.Mit einem Plus von rund acht Prozent seit dem Erreichen eines neuen Allzeittiefs am Dienstag nimmt die Porsche-Aktie nun wieder Kurs auf das Januar-Tief bei 72,12 Euro. Sollte es der Aktie gelingen, diese Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...