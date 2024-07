Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das geldpolitische Komitee der türkischen Zentralbank hat auf seiner Sitzung am 27. Juni den Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 50% gelassen, so die Analysten der DekaBank.Die Währungshüter würden weiterhin einen hohen, wenn auch nachlassenden, nachfrageseitigen Inflationsdruck sehen. Die Inflationsrate sei im Juni von 75,5% auf 71,4% zurückgegangen und die Monatsveränderungsrate habe mit 1,6% erstmals seit einem Jahr unter 2% gelegen. Ob die Geldpolitik bereits ausreichend gestrafft worden sei, lasse sich vor allem an der Entwicklung der Kreditvergabe ablesen. Hier sei die Tendenz durchaus ermutigend, doch die Volatilität sei hoch und die Phase der Abkühlung noch recht kurz. Klarer sei der Trend bei anderen Kennzahlen: So seien die Währungsreserven in den vergangenen Monaten massiv gestiegen, was durch den erhöhten Zufluss von ausländischem Portfoliokapital ermöglicht worden sei. Die Bruttowährungsreserven seien seit Ende März von gut 60 Mrd. USD auf knapp 80 Mrd. US-Dollar gestiegen. Im gleichen Zeitraum seien die Swapgeschäfte, also Short-Positionen in US-Dollar, um mehr 50 Mrd. US-Dollar gesunken, sodass die Nettoreserven um fast 70 Mrd. US-Dollar gestiegen seien. Auch inländische Unternehmen und Haushalte sehen Anlagen in türkischer Lira mittlerweile wieder als attraktiv an. So seien die währungsgesicherten Lira-Konten seit dem Hochpunkt im August vergangenen Jahres um rund 40% gesunken. Seit März dieses Jahres würden diese Gelder nicht mehr auf Fremdwährungskonten, sondern auf Lira-Konten fließen. Der durchschnittliche Zinssatz auf Lira-Konten in Höhe von 56% liege zwar deutlich unterhalb der aktuellen Inflationsrate, doch maßgeblich sei die erwartete Inflationsrate, die auf Sicht von 12 Monaten bei knapp 32% liege. Getrieben werde der Zufluss in Lira-Anlagen aber vor allem von der Erwartung einer weitgehend stabilen Wechselkursentwicklung. Seit Ende April (dem Tag der Kommunalwahl und dem anschließenden Bekenntnis von Präsident Erdogan zur orthodoxen Geldpolitik) habe die Lira gegenüber dem US-Dollar lediglich 0,4% an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...