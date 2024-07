Boston (www.anleihencheck.de) - Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management kommentiert die Auswirkungen der Stichwahl in Frankreich auf französische Staatsanleihen.Politik in Frankreich werde weniger berechenbar und weniger nachvollziehbar - die Ungewissheit steige: Premierminister Attal habe in Reaktion auf das Wahlergebnis seinen Rücktritt eingereicht. Was nun komme, sei angesichts der geteilten Nationalversammlung eine offene Frage. Denkbar seien eine "Regenbogenkoalition" oder eine "geschäftsführende Regierung". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...