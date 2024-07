Tesla hat seine Pläne für eine Fabrik in Indien offenbar auf Eis gelegt. Indiens Regierung rechnet laut Insidern nicht damit, dass Tesla in naher Zukunft eine Investition in das Land tätigen wird. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg. Elon Musk hatte einen für Ende April geplanten Besuch in Indien verschoben und seither ist der Kontakt offenbar abgebrochen. Dass Musk und auch seine Führungskräfte seitdem keine weiteren Anfragen ...

