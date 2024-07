Köln (ots) -Das Auftaktwochenende in Köln war ein voller Erfolg: Tausende Besucher:innen sind in den Mediapark gekommen, um beim größten Foodtruck-Festival Europas "The Champions Burger" die besten Burger des Landes zur probieren und zu beurteilen. Und hier bleiben keine Wünsche offen: 12 der erfolgreichsten Burgerläden Deutschlands bieten einen einzigen, speziell kreierten Burger an - von einem knödeligen Roundie-Burger von Burgis über einen köstlichen Smashburger mit Brioche Brot von Rekas bis hin zu einem Burger mit Wagyu Patty von Wagyu Bodensee gibt es für jeden Geschmack garantiert die passende Option. Beim Kauf eines Burgers erhält man einen QR-Code, um das Gericht in 5 Kategorien zu bewerten: Bun, Fleisch, Kombination, Präsentation und Originalität. Beim Finale in München vom 22. August bis 8. September zeigt sich schließlich, wer sich über den "The Champions Burger"-Titel freuen darf.Auch die exklusive VIP-Lounge einer der vier Hauptsponsoren, Ninja, war in Köln wieder bestens besucht. Influencer und Journalist:innen, die über die Veranstaltung berichten, haben dort die Möglichkeit, sich eine kleine Pause zu gönnen und die neusten Produkthighlights des Küchengeräteherstellers auszuprobieren - für eine willkommene Abkühlung darf hier natürlich ein erfrischendes Eis aus der beliebten Ninja Creami Deluxe nicht fehlen.Noch bis zum 14. Juli können die großartigen Burgerkreationen im Mediapark Köln verkostet werden, ehe es am 18. Juli im Raum Frankfurt weitergeht. Der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten. Übrigens: Student:innen erhalten gegen Vorlage des Studienausweises oder Auszubildendennachweises ein Gratisgetränk.[1] (https://dps-news.de/story#_ftn1)Termin: 4. Juli bis 14. Juli 2024Ort: MediaPark Köln, Im Mediapark 7, 50670 KölnUhrzeit: Das Event hat jeweils freitags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr und montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet.Weitere Informationen sind im Internet unter www.thechampionsburger.de abrufbar.[1] Gegen Vorlage des Studienausweises oder Auszubildendennachweises erhalten Student:innen ein Bier gratis. Einlösbar zu den genannten Öffnungszeiten von The Champions Burger 2024. Ein Gratisgetränk pro Person. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.Über The Champions Burger:Das Foodtruck-Event "The Champions Burger" ist in Spanien bereits ein Riesenerfolg und hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Foodtruck-Event Europas entwickelt. Kreutzers, der Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel, hat "The Champions Burger" in diesem Jahr erstmals nach Deutschland geholt. Noch bis September wird in insgesamt 8 Städten (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München) an 95 Tagen der bundesweit beste Burger gesucht. 16 der erfolgreichsten Burgerläden Deutschlands schicken jeweils einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen. Der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten. Besucher:innen können via QR-Code für ihren Favoriten abstimmen.Pressekontakt:Svenja KarolczakE-Mail: s.karolczak@public-star.deTel.: +49 611 39539-16Original-Content von: The Champions Burger Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174664/5818080