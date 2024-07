© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



Die Börse reagiert verhalten auf den Wahlausgang in Frankreich. Warum Delivery Hero tief in die Tasche greifen muss. Und welcher Tech-Wert aus der zweiten Reihe sich gerade erst warm läuft. Der TagesausblickDer CAC 40 feiert den Ausgang der Wahl jedenfalls nicht und startet klar im Minus. Besonders die französischen Banken werden abgestoßen. Die Aktien von BNP Paribas, Frankreichs größter Bank, fallen kurz nach Handelsstart um 1,2 Prozent, während die Aktien der SocGen um 1,4 Prozent nachgeben. Auch der DAX ist noch etwas unschlüssig, wie er das Ergebnis aus Frankreich einordnen soll. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Montag zurück. Der Dax verliert in den ersten …