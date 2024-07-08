DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 17/26 MTN XS1649193403 09.07.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 17/25 MTN XS1715306012 09.07.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/26 XS1843435501 09.07.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/25 MTN XS2023872174 09.07.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AROUNDTOWN 17/26 MTN XS1649193403 09.07.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 17/25 MTN XS1715306012 09.07.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/26 XS1843435501 09.07.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/25 MTN XS2023872174 09.07.2024 HZE/EOT