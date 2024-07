Mitteilung der SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB:

Anleiheemission im März, Insolvenz im Juni: Greentech Unternehmen Solarnative GmbH stellt Insolvenzantrag in Rekordtempo - Kanzlei Schirp und Partner prüft Ansprüche gegen die Emissionsbegleiter One Square Financial Engineers und Heuking

Nur drei Monate nach dem Zeichnungsstart ihrer Anleihe (WKN: A38251 | ISIN: DE000A382517) am 19. März 2024 stellte das deutsche Greentech-Unternehmen Solarnative GmbH den beschämenden Insolvenzantrag. Dieser rasante Übergang von der Emission zur Insolvenzanmeldung sorgt im deutschen Kapitalmarkt für Bestürzung und wirft ernste Fragen hinsichtlich der organisatorischen und finanziellen Strukturen des Unternehmens auf, aber auch hinsichtlich der Sorgfalt der Emissionsbegleiter One Square Financial Engineers und Heuking.

Die Anleihe, die mit einem vermeintlich attraktiven Zinssatz von bis zu 12,25 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...