Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr wird die Young DKM auch auf der diesjährigen DKM, die am 29. und 30.10.2024 in Dortmund stattfindet, wieder Teil des Programms sein. Tobias Knörrer, CFO und COO beim Messeveranstalter bbg, erklärt, was die Besucher in diesem Jahr von dem Format erwarten dürfen. Interview mit Tobias Knörrer, CFO, COO und Gesellschafter bei der bbg Betriebsberatungs GmbH (DKM-Messeveranstalter) und Verantwortlicher für den Jungmakler AwardTobias, eine entscheidende Neuerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...