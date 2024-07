Die vorläufigen Q2-Ergebnisse von Aixtron fielen gemischt aus: Der Umsatz von 132 Mio. EUR entsprach trotz eines Rückgangs von 24% gegenüber dem Vorjahr den Erwartungen, während das EBIT die Erwartungen verfehlte, was höchstwahrscheinlich auf den Produktmix und höhere F&E-Ausgaben zurückzuführen ist. Aixtron hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 gesenkt und erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 620 Mio. und EUR 660 Mio. (minus 5% beim Mittelwert), eine Bruttomarge von 43% bis 45% (unverändert) und eine EBIT-Marge von 22% bis 25% (zuvor 24% bis 26%). Insgesamt deutet dies auf ein Jahr mit langsamem oder sogar null oder negativem Wachstum für das Unternehmen hin. Im zweiten Quartal kam es jedoch zu einem starken Anstieg der Auftragseingänge, der auf eine erhebliche Nachfrage nach Siliziumkarbid- (SiC) und Galliumnitrid- (GaN) Anlagen zurückzuführen ist, was auf gute Wachstumsaussichten für das Geschäftsjahr 25 hindeutet. Die Analysten von mwb research passen ihre Wachstumsprognose an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 29,00 (von EUR 33,00) und bekräftigen ihre Kaufempfehlung, unterstützt durch strukturelle Wachstumstreiber und strategische Kapazitätserweiterungen in Italien. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE