VW kündigte an, Ende Juli das erste GTI-Fanfest in Wolfsburg zu veranstalten, nachdem die jährliche Veranstaltung in Österreich abgesagt wurde. Die österreichische Gemeinde Wörth am See konnte das Treffen aufgrund von Kapazitätsgrenzen und Nachhaltigkeitsbedenken nicht mehr ausrichten. Das GTI-Fanfest dient nun als neuer Treffpunkt für Autoenthusiasten direkt am Produktionsstandort von Volkswagen, wo bis zu 35.000 Besucher erwartet werden. Es wird ein umfangreiches Kinderprogramm und verschiedene Showfahrzeuge geben, darunter auch Modelle, die speziell für das Wörthersee-Treffen entworfen wurden. Ein Highlight ist der geplante Autokorso über das VW-Werksgelände. VW hat klar gemacht, dass das Event nicht eine Kopie des Wörthersee-Treffens sein soll, sondern eine eigene Identität haben wird.

LG erhält Volkswagen Group Award

Im Rahmen der jährlichen Volkswagen Group Awards wurde LG Electronics im Juli 2024 in der Kategorie "Partnership" ausgezeichnet. Anerkannt wurde LG für seine herausragenden Leistungen in der Entwicklung und Herstellung von Mobilitätstechnologien und Lösungen, einschließlich Infotainmentsystemen und Konnektivitätsprodukten. Diese Ehrung betont die starke Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen und LGs wachsenden Ruf im Automobilsektor als vertrauenswürdiger Innovationsanbieter.

