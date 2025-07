DJ Volkswagen trennt sich von Personalvorstand Kilian

DOW JONES--Volkswagen und Personalvorstand Gunnar Kilian gehen getrennte Wege. Wie der Autobauer mitteilte, wird Kilian mit sofortiger Wirkung aus dem Konzernvorstand der Volkswagen AG ausscheiden. Grund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen bei der Steuerung von Beteiligungsgesellschaften. Kilian, der seit 2018 im Vorstand sitzt, ist neben Personal auch für den Geschäftsbereich "Trucks" verantwortlich. Das Ressort Personal wird kommissarisch Thomas Schäfer übernommen.

"Gunnar Kilian hat in den letzten Jahren einen maßgeblichen Anteil an der Transformationsarbeit des Konzerns gehabt", sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. "Er hat den Personalbereich zukunftsfähig aufgestellt sowie die Neuausrichtung des Nutzfahrzeuggeschäfts an entscheidender Stelle mit verantwortet."

July 04, 2025 09:02 ET (13:02 GMT)

