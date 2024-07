ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 191 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer ragten aus der europäischen IT-Brache heraus und machten sich ihr eigenes Wetter, schrieb Analyst Michael Briest in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er bewertet die Aktien nun auf Basis von 2026. Gute Berechenbarkeit habe eben ihren Preis, so der Experte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 23:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600