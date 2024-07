Der Bitcoin ist am Freitag bei 53.717 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gefallen. Seither konnte er sich zwar wieder etwas nach oben absetzen, das Chartbild ist allerdings angeschlagen und die Stimmung unter den Marktteilnehmern so schlecht wie lange nicht mehr. Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich aber trotzdem schon wieder zurück.Während der Bitcoin-Kurs in der Vorwoche "nur" auf ein 5-Monats-Tief gefallen ist, rutschte der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt am Samstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...