Delivery Hero droht wegen wettbewerbswidriger Praktiken ein Bußgeld von über 400 Mio. EUR von der Europäischen Kommission. Die EU wirft Delivery Hero und Glovo, einer 2022 erworbenen Tochtergesellschaft, vor, Märkte aufgeteilt, sensible Informationen ausgetauscht und Abwerbeverbote vereinbart zu haben. Vorausgegangen waren unangekündigte EU-Kontrollen in den Jahren 2022 und 2023. Delivery Hero war bereits vor der Übernahme jahrelang an Glovo beteiligt, und ihre Geschäftsfelder ergänzten sich. Delivery Hero hat bisher nur allgemein zu den Ermittlungen geäußert, allerdings drückt die hohe Rückstellung Vorsicht aus. Dennoch ist das Unternehmen finanziell in der Lage, die Strafe zu zahlen. Bei einem reduzierten Kursziel von EUR 47,00 (alt: EUR 52,00) lautet die Empfehlung von mwb research weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE