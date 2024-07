DJ MARKT USA/Wall Street nach Rekordjagd kaum verändert gesehen

Die Wall Street dürfte am Montag wenig verändert in eine ereignisreiche Wochen starten. Der Aktienterminmarkt deutet hauchdünne Abgaben am Kassamarkt an. Nach den abermaligen Rekordständen zum Wochenausklang scheint die Luft ohne neue Impulse raus zu sein. Doch diese warten bereits in der laufenden Woche auf die Anleger, denn es stehen US-Inflationsdaten, eine Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vor dem Kongress und Geschäftsausweise der größten US-Banken an. Daher dürften sich Investoren zum Wochenbeginn eher bedeckt halten. "Diese Woche gibt es viel zu verarbeiten. Wenn die Märkte im September eine Zinssenkung wollen, ist noch etwas mehr Fortschritt bei der Inflation nötig", urteilt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten der Zinsdebatte kaum neue Erkenntnisse geliefert. Allerdings standen sie nach Ansicht von Händlern einer Zinssenkung im September auch nicht entgegenen.

July 08, 2024 06:13 ET (10:13 GMT)

