London (www.anleihencheck.de) - In den letzten zwölf Monaten gab es mehrere Entwicklungen, die sich positiv auf den US-Anleihemarkt auswirkten: Die Federal Reserve (FED) hat die Zinsen zum letzten Mal im Juli 2023 angehoben, die PCE-Kerninflation (der bevorzugte Inflationsindikator der FED) hat sich stetig nach unten entwickelt, und im Dezember hat die Zentralbank signalisiert, dass sie zu einem Zinssenkungszyklus übergehen will, so Lara Castleton, Andrew Molinet und Matthew Bullock, Portfolio Construction & Strategy Team bei Janus Henderson Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...