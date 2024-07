Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit preisbereinigten 9,0 Prozent zog die Industrieproduktion Tschechiens im April auf Jahresbasis stark an, so die Analysten von Postbank Research.Es bleibe abzuwarten, ob es sich dabei um eine nachhaltige Steigerung handele. Allerdings zeige sich anhand des Wachstums der Auftragseingänge aus dem Ausland in Höhe von 5,3 Prozent, dass sich die Konjunkturerholung in der Eurozone positiv auf die tschechische Industrie auswirke. Und dies insbesondere im Automobilsektor, Chemie und Maschinenbau. ...

