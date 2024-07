Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Preisdaten für Mai in den USA haben für Erleichterung gesorgt, so die Analysten der DekaBank.Insbesondere der von der FED als Inflationsmaß präferierte Deflator der privaten Konsumausgaben in der Abgrenzung ohne Nahrungsmittel und Energie sei im Mai nur um 0,1% gegenüber dem Vormonat angestiegen. Auch die Berechnungen zur nachfragebedingten Preisentwicklung hätten einen Zuwachs ausgewiesen, der mit dem Inflationsziel der FED vereinbar sei. ...

