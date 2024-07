Nach Bremen, Niedersachen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben nun auch in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien gegonnen. Am Freitag startet auch Hessen in die Hauptreisesaison. Der weltgrößte Touristik-Konzern TUI gehört am Montag zu den großen Profiteuren an der Börse. Die Lufthansa-Aktie leidet derweil unter einer EU-Untersuchung. Holt die Corona-Krise den Kranich-Konzern wieder ein? Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien hatten dem Lufthansa-Konzern insgesamt in der Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...