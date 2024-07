Vancouver, British Columbia - 8. Juli 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) ("Hybrid" oder das "Unternehmen"), ein Vorreiter auf dem Gebiet industrieller, brennstofffreier Energieversorgungslösungen, gibt mit großer Freude eine strategische Vertriebs-Partnerschaft mit der Firma Drive Products bekannt.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Hybrid durch den Zugriff auf das ausgedehnte nordamerikanische Netzwerk von Drive Products eine stärkere Präsenz im Fahrzeug- und LKW-Sektor zu sichern. Drive Products wurde 1983 gegründet und hat sich als führender Anbieter von LKW-Ausrüstung einen Namen gemacht. Das umfangreiche Leistungsangebot des Unternehmens reicht vom Verkauf und der Installation bis hin zur Wartung und Ersatzteilbeschaffung für eine breite Palette von Spezialfahrzeugen.

Mit dieser Partnerschaft wird der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen in der Transportbranche Rechnung getragen. Das Know-how von Drive Products bei der Sondierung von Marktchancen und seine Kompetenzen als Komplettanbieter für die Fahrzeugausstattung machen die Firma zu einem idealen Partner für Hybrid. Das professionelle Ausstattungsservice von Drive Products gewährleistet einen nahtlosen Einbau von Hybrids Batt Pack-Produkten und den dazugehörigen Ladesystemen in die Fahrzeuge.

Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions, ist stolz auf die Partnerschaft: "Durch den Zusammenschluss mit Drive Products erweitern wir nicht nur unseren Aktionsradius, sondern revolutionieren auch den Markt der fahrzeugintegrierten, kraftstofffreien Energieversorgung. Das umfangreiche Netzwerk der Firma mit 22 Niederlassungen in ganz Nordamerika bietet uns die einzigartige Chance, unsere innovativen Lösungen einer noch breiteren Klientel anzubieten."

Die Batt Pack-Produktlinie ist für ihre lange Lebensdauer und Vielseitigkeit bekannt und ermöglicht unterschiedlichste Stromversorgungsoptionen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Fahrzeuge und Ausrüstungen abgestimmt sind. Die kraftstofffreien Power Packs markieren einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zu nachhaltigen Energielösungen im Transportsektor.

Diese strategische Allianz wird beiden Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen, nachdem die Nachfrage nach umweltfreundlicher, mobiler Energie in ganz Nordamerika weiter im Begriff zu steigen ist. Und sie unterstreicht das Bekenntnis von Hybrid Power Solutions zu Branchenwachstum und ökologischem Verantwortungsbewusstsein durch innovative Energieversorgungslösungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Francois Byrne

CEO und Direktor

mailto:invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

http://www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der Canadian Securities Exchange (CSE: HPSS) notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein", "beabsichtigt", "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management des Unternehmens als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

