Delivery Hero - 17 Prozent: Droht ein neues Rekordtief

Werbung







In den frühen Morgenstunden brach die Delivery Hero-Aktie ein. In der Spitze verbuchte das Papier ein Minus von nahezu 17 Prozent. Grund für die Kursschwäche des Konzerns sind die drohend höheren Strafen aufgrund angeblicher Verstöße gegen das EU-Kartellrecht.



Wie der Essenslieferant am Sonntagabend mitteilte, sind die angeblichen Verstöße gegen das EU-Kartellrecht voraussichtlich deutlich kostspieliger als bisher gedacht. Bislang hatte Delivery Hero für den Konflikt rund 186 Millionen Euro zurückgelegt, nun könnten die Strafzahlungen bei über 400 Millionen Euro liegen. Im Zuge dessen kündigte das Unternehmen eine deutliche Erhöhung der Rückstellung an. Die EU-Kommission hatte im Juli 2022 und November 2023 bei Delivery Hero und anderen Branchenunternehmen unangekündigte Durchsuchungen durchgeführt. Die Behörde eröffnete ein Verfahren mit dem Vorwurf der angeblichen wettbwerbswidrigen Absprache zur Aufteilung nationaler Märkte, des Austausches wirtschaftlich sensibler Informationen und dem Aussprechen von Abwerbeverboten. Aufgrund der Nachrichtenlage gab am Montagmorgen der Aktienkurs der Delivery Hero-Papiere zwischenzeitlich rund 17 Prozent nach. Mittlerweile konnte sich der Kurs wieder ein wenig bis ca. 20 Euro erholen. Mitte Mai lag der Kurs von Delivery Hero noch bei über 32 Euro.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC