Analysten zeigen sich optimistisch

Die Siemens-Aktie konnte heute in der XETRA-Sitzung einen Kursanstieg von 0,6 Prozent auf 178,18 EUR verzeichnen, nachdem sie bei 177,00 EUR eröffnet hatte. Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt das Papier noch 6,01 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 188,88 EUR, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde. Analysten schätzen das Kursziel der Siemens-Aktie im Durchschnitt auf 201,60 EUR und prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 10,47 EUR je Aktie. Die US-Bank JPMorgan bestätigte die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 225 EUR und sieht weiterhin Zuversicht in der Investition. Der Verkauf des Elektromotorengeschäfts Innomotics wurde im Bewertungsmodell berücksichtigt.

Umsatzrückgang trotz strategischer Maßnahmen

Der Umsatz von Siemens im letzten [...]

Hier weiterlesen