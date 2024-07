News von Trading-Treff.de DAX mit starkem Wochenstart, während die Techs an der Wall Street weiter im Rallye-Modus sind. Aktien Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, Citigroup uvw. Starker DAX Wochenstart in die Woche Erneut gab es deutlichen Schwung zum Wochenauftakt. Der DAX hatte erst am Freitag neue Mehrwochenhochs markiert, sich davon aber wieder deutlich zum Handelsende gelöst. Genau in diese Richtung wurde der Trend wieder aufgenommen und Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...