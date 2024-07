Die Flacks Group ist stolz darauf, die Übernahme von Artemyn bekannt zu geben. Artemyn war zuvor im Besitz von Imerys SA (EPA: NK), einem börsennotierten Unternehmen an der Euronext. Dieser strategische Schritt markiert den offiziellen Einstieg der Flacks Group in die Bergbauindustrie und stärkt ihr diversifiziertes Portfolio erheblich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240708829321/de/

Michael Flacks. (Photo: Business Wire)

Artemyn erwirtschaftete mit 1000 Mitarbeitern in 24 Werken in Nord- und Südamerika, Asien und Europa einen Umsatz von 400 Millionen Dollar und ein EBITDA von 60 Millionen Dollar. Diese Akquisition erweitert das Portfolio der Flacks Group und nutzt die starke Leistung und die globale Reichweite von Artemyn. Artemyn besitzt den weltweit größten Kaolinbetrieb mit einzigartigen hochwertigen Reserven in Brasilien.

Die Flacks Group, die sich im Besitz des Vorsitzenden und CEO Michael Flacks befindet, besitzt weltweit Vermögenswerte im Wert von über 4 Milliarden Dollar. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bergbau, erneuerbare Energien, Wasser, Chemie, Öl und Gas sowie Immobilien tätig.

Zum diversifizierten Portfolio der Flacks Group gehört auch Pleuger Industries, ein renommierter Anbieter von Rotationsmaschinen mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung und Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA. Pleuger Industries ist ein wichtiger Anbieter von Entwässerungsanlagen und einsatzkritischen Ausrüstungen für große Bergbaubetriebe weltweit. Pleuger Industries ist bekannt für seine hocheffizienten Unterwassermotoren und -pumpen und liefert erstklassige, in Deutschland entwickelte Lösungen für Wasseranwendungen. Pleuger Industries wird mit Artemyn zusammenarbeiten, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die Forschung und Entwicklung von Bergbauprodukten voranzutreiben.

Morgan Stanley war bei der Transaktion als Investmentbanker tätig, während Latham Watkins LLP, die Anwaltskanzlei Moncey Avocats und Berger Singerman LLP als Transaktionsanwälte fungierten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240708829321/de/

Contacts:

Anton Schneerson

Geschäftsführer der Flacks Group

aschneerson@flacksgroup.com