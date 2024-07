Die serbische Alta Pay Group (hält aktuell 9,63 Prozent), die bei der in Wien börsennotierten Addiko Bank AG eine Beteiligung von maximal 29,6 Prozent angestrebt hatte, hat ihren "Antrag auf Nichtuntersagung des Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung von mindestens 10 Prozent" zurückgezogen. Das klingt gespreizt, ich weiß. In Österreich brauchen Über-10-Prozent-Beteiligungen an Banken eine behördlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...