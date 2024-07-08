DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ROSSINI 18/25 REGS XS1881594946 BAW/UFN
ROSSINI 2025 144A XS1881595083 BAW/UFN
ROSSINI 19/25 FLR XS2066721965 BAW/UFN
ROSSINI 19/25 FLR XS2066727491 BAW/UFN
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ROSSINI 18/25 REGS XS1881594946 BAW/UFN
ROSSINI 2025 144A XS1881595083 BAW/UFN
ROSSINI 19/25 FLR XS2066721965 BAW/UFN
ROSSINI 19/25 FLR XS2066727491 BAW/UFN