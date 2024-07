Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: UbiSoft | ITM Power | Porsche & Microsoft setzt in China auf das iPhone! ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Freude über Frankreich-Wahl ist begrenzt Tops & Flops - Rückversicherer erholen sich Microsoft - Mitarbeiter müssen in China iPhone benutzen Boeing - Airline bekennt sich wohl schuldig Holcim - Übernahme in Belgien BYD - Einstieg in Thailand UbiSoft - 50 Prozent Potenzial - ITM -Power - die Wende - Termine - US-Inflationsdaten stehen an Daimler Truck - Absatz lässt nach Porsche - Verbrenner stehen auf dem Abstellgleis DeliveryHero - hohe Strafe droht Varta - Analysten-Meinungen werden ignoriert - Musterdepot - Rubrik zieht Freitag um fast 10 Prozent zu Zuschauerfragen