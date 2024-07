Tesla erlebte eine starke Woche nach der Veröffentlichung der Absatzzahlen für das zweite Quartal, was zu einem deutlichen Anstieg der Aktie führte. Das Unternehmen konnte durch solide Verkaufszahlen überzeugen, was das Marktvertrauen stärkte. Die Rallye an den US-Technologiebörsen trug zusätzlich zum positiven Momentum bei. Während Tesla in den USA von der fortschreitenden E-Mobility-Entwicklung profitiert, setzte auch der DAX seine Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn fort. Diese parallelen Entwicklungen sorgen für eine insgesamt optimistische Stimmung bei Investoren.

Positive Aussichten durch Expansionspläne

Zudem sorgt der Ausbau des Tesla-Werks in Grünheide für zunehmendes Interesse, da dies zukünftig die Produktionskapazitäten und Effizienz steigern könnte. Die Bundesregierung unterstützt [...]

Hier weiterlesen