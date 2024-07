© Foto: picture alliance / Westend61 | Andrew Brookes



Die Aktie von Morphic Holding klettert am Montag bereits in der US-Vorbörse um 77 Prozent. Grund ist eine Übernahmeofferte von Eli Lilly.Der Aktie von Biotech-Unternehmen Morphic steht einer der bislang besten Handelstage ihrer Geschichte bevor. Bereits in der US-Vorbörse legt das Papier um beeindruckende 77 Prozent zu. Eli Lilly 3,2 Milliarden US-Dollar in bar Ursache für die Kursexplosion zum Wochenauftakt ist ein Übernahmeangebot. Niemand Geringeres als Biotech-Superstar Eli Lilly will das am Freitag noch mit rund 1,6 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen übernehmen. Das Angebot beträgt 57 US-Dollar je Anteilsschein. Damit beläuft sich der Wert des Deals inklusive Schulden auf 3,2 …