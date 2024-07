Die thyssenkrupp-Aktie machte in der letzten XETRA-Sitzung deutliche Verluste und fiel um 2,1 Prozent auf 4,08 EUR. Dies stellte einen Rückgang vom Tageshoch bei 4,12 EUR dar. Bemerkenswert ist, dass die Aktie am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR erreicht hatte und somit ein Kurszuwachs von 84,17 Prozent erforderlich wäre, um diesen Wert erneut zu erreichen. Hingegen markierte die Aktie am 28.06.2024 mit 3,97 EUR ein 52-Wochen-Tief. Der Umsatz im kürzlich abgeschlossenen Quartal, das am 31.03.2024 endete, betrug 9,06 Mrd. EUR, was einem Rückgang von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verlust pro Aktie belief sich auf -0,13 EUR, im Vergleich zu -0,36 EUR im Vorjahresquartal. Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie.

Prognosen und Aktienziel

Experten erwarten die Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse am 14.08.2024, während die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht werden. Im Jahr 2023 wurden Dividenden in Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet, und ähnliche Auszahlungen werden auch für das kommende Jahr erwartet. Das mittlere Kursziel für die thyssenkrupp-Aktie liegt bei 7,98 EUR. Eine kürzlich veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung gab bekannt, dass die Goldman Sachs Group, Inc. ihre Positionen geändert hat, was einen leichten Einfluss auf die Stimmrechtsverteilungen im Unternehmen hat.

