Nasdaq Stockholm AB: Delisting of certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of July 09, 2024, the following certificate issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN MINI L DAX AVA 669 GB00BSJM9J47 MINI L DAX AVA 667 GB00BSJM8W09 MINI L DAX AVA 668 GB00BSJM9G16 MINI L MTRS AVA 6 GB00BSJM9M75 MINI L OVZON AVA 16 GB00BSJM9057 MINI L SP500 AVA 191 GB00BSJM8Y23 MINI L TESLA AVA 256 GB00BSJM8X16 TURBO L OLJA AVA 996 GB00BSJM9610 TURBO L COPPE AVA 75 GB00BSJM9727 TURBO L DAX AVA 1850 GB00BSJM9834 TURBO L DAX AVA 1851 GB00BSJM9941 TURBO L DAX AVA 1852 GB00BSJM9B60 TURBO L GULD AVA 448 GB00BSJM9503 TURBO L NASD AVA 461 GB00BSJM9C77 TURBO L NVDA AVA 217 GB00BSJM9271 TURBO L SILV AVA 218 GB00BSJM9495 TURBO L TESL AVA 290 GB00BSJM9164 TURBO S KAKAO AVA 78 GB00BSJM8T79 TURBO S NASD AVA 458 GB00BSJM9388 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.