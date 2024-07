Boomi das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute die Einführung der Boomi API Control Plane bekannt, die Unternehmen eine zentralisierte Plattform zur Erkennung, Verwaltung und Steuerung aller APIs in ihrem Unternehmen bietet, um geschäftliche Innovationen zu beschleunigen, die Produktivität von Entwicklern zu steigern und die API-Governance zu verbessern.

Boomi Bolsters API Management Offering With New API Control Plane for Centralized Discovery, Management, and Governance (Graphic: Business Wire)