Mainz (ots) -Die EBU (European Broadcasting Union) hat ihre Zusammenarbeit mit der IBU (International Biathlon Union) über den aktuell laufenden Vertrag hinaus bis 2030 verlängert. Damit können die EBU-Mitglieder ARD und ZDF bis einschließlich der Saison 2029/2030 alle Biathlon-Veranstaltungen live und über alle Ausspielwege übertragen.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Biathlon ist ein 'Herzstück' im Rahmen unserer Wintersport-Übertragungen. Wir freuen uns, dass wir hier Verlässlichkeit signalisieren können: Biathlon wird in diesem Jahrzehnt weiterhin bei uns zu sehen sein - im TV und online."ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow: "Biathlon ist eine der beliebtesten Wintersportarten im Ersten und in der ARD Mediathek. Ich freue mich daher sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren unsere langjährige Partnerschaft mit EBU und IBU fortsetzen werden."Die Vereinbarung zwischen EBU und IBU umfasst unter anderem alle Biathlon-Weltcups sowie sämtliche Biathlon-Weltmeisterschaften.