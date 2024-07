Chicago und Cork/Irland (ots) -Motorola Solutions (NYSE: MSI) (http://www.motorolasolutions.com)hat heute angekündigt, ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum im irischen Cork zu eröffnen. Dort sollen 200 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte entstehen. Das Team wird sich auf die Entwicklung von Software für das umfassende LMR-Portfolio (Land Mobile Radio) des Unternehmens konzentrieren. Für die Zukunft ist eine Ausweitung der Aktivitäten in Cork auf andere Technologien geplant.Motorola Solutions hat in den letzten zehn Jahren mehr als zwölf Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung sowie in Übernahmen investiert und sein Technologie-Portfolio in den Bereichen Sicherheit und Schutz ausgebaut. Digitalfunk-Lösungen bilden darin eine der tragenden Säulen. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 13.000 Digitalfunknetze implementiert, die von Regierungen und Unternehmen für hochverfügbare und sichere Kommunikation unter extremsten Bedingungen genutzt werden. Dank der Modernisierung durch Breitband- und fortschrittliche Datenanwendungen bleibt der Digitalfunk führend in der Versorgung von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben."Seit Jahrzehnten hilft die Langlebigkeit unserer einsatzkritischen Digitalfunk-Technologie dabei, diejenigen zu schützen, die uns alle schützen", sagte Greg Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Unser neues Zentrum in Cork wird dazu beitragen, unsere Zukunftsvision für LMR voranzutreiben und gleichzeitig auf der gemeinsamen Arbeit unserer mehr als 20.000 Mitarbeiter aufzubauen, die Innovationen für unsere Kunden auf der ganzen Welt schaffen."Die Investition wird von der irischen Regierung über die IDA Ireland unterstützt."Motorola Solutions ist ein ikonisches amerikanisches Unternehmen, das seit vielen Jahrzehnten für seine Arbeit zur Unterstützung der öffentlichen Sicherheit und der Ersthelfer bekannt ist", sagte die US-Botschafterin in Irland, Claire D. Cronin. "Die heutige Ankündigung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Cork ist ein bedeutender Schritt im Rahmen des Engagements des Unternehmens in Irland und im Hinblick auf den weiteren Ausbau seiner Innovationsbasis im Bereich der Technologie, die weltweit eine wichtige Rolle für die Sicherheit der Menschen heute und in der Zukunft spielt. Außerdem werden damit die hochqualifizierten Talente in Irland gewürdigt und die starken Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Irland weiter gestärkt."Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum, das im pulsierenden Stadtzentrum von Cork entstehen soll, ergänzt die bestehende Präsenz von Motorola Solutions in Irland. Diese konzentriert sich bisher auf die Bereitstellung des sicheren Kommunikationsnetzes für die irischen Sicherheitsbehörden - den irischen National Digital Radio Service."Es ist eine fantastische Nachricht, dass Motorola Solutions die Stadt Cork für sein neues globales Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgewählt hat", sagte Peter Burke TD, Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung. "Regionale Investitionen sind eine Priorität für die Regierung. Die Schaffung von 200 hochqualifizierten Arbeitsplätzen im Bereich Forschung und Entwicklung ist ein wichtiger Impuls für die Region. Das neue Zentrum wird eine willkommene Ergänzung des bereits florierenden Stadtzentrums sein und spannende neue Arbeitsmöglichkeiten für Technologie-Talente bieten. Die neuen Investitionen in Forschung und Entwicklung sind ermutigend und stehen ganz im Einklang mit unserer nationalen KI- und Digitalstrategie. Ich möchte Motorola Solutions für seine kontinuierlichen Investitionen in Irland danken und wünsche dem gesamten Team viel Erfolg bei diesem neuen Vorhaben."Motorola Solutions verfolgt eine Philosophie, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Es ermutigt seine über 20.000 Mitarbeiter, ihre einzigartigen Perspektiven einzubringen, um neue Ideen zu entwickeln, Herausforderungen zu bewältigen und etwas zu bewirken. Das Team in Cork wird das bereits vorhandene, globale Team von Talenten ergänzen, das sich auf die Entwicklung von Kommunikations-, Videosicherheits-, Zugangskontroll- und Leitstellen-Technologien sowie von Anwendungen zur künstlichen Intelligenz konzentriert, um Kunden zu helfen, die wachsenden Herausforderungen im Bereich Sicherheit zu bewältigen.Das Kommunikationsportfolio von Motorola Solutions ist geprägt von zahlreichen Erfindungen, darunter das erste Autoradio, die Kommunikationstechnik für die Apollo-Missionen, die Einführung des intelligenten APX NEXT-Funkgeräts, das Breitbandanwendungen in den Bereich Digitalfunk brachte. Im Jahr 2023 investierte Motorola Solutions mehr als 850 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung. So versetzt es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage, Lösungen zu entwickeln, die eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielen.Einzelheiten zum neuen Forschungszentrum in Cork sowie zu den Stellenangeboten finden Sie hier: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/about/careers/cork-ireland.htmlÜber Motorola SolutionsMotorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen, Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für sicherere Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen einsetzen - für mehr Sicherheit überall - unter www.motorolasolutions.com.Motorola Solutions Forward-Looking StatementsThis press release contains "forward-looking statements" within the meaning of applicable federal securities law. These statements are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and generally include words such as "believes," "expects," "intends," "anticipates," "estimates" and similar expressions. The company can give no assurance that any actual or future results or events discussed in these statements will be achieved. Any forward-looking statements represent the company's views only as of today and should not be relied upon as representing the company's views as of any subsequent date. Readers are cautioned that such forward-looking statements are subject to a variety of risks and uncertainties that could cause the company's actual results or events discussed in these statements to differ materially from the statements contained in this release. Such forward-looking statements include, but are not limited to, Motorola Solutions' expectations for its new R&D Centre, its ability to design software for the land mobile radio portfolio and to attract the talent to design the software. Motorola Solutions cautions the reader that the risks and uncertainties below, as well as those in Part I Item 1A of Motorola Solutions' 2023 Annual Report on Form 10-K and in its other SEC filings available for free on the SEC's website at www.sec.gov (http://www.sec.gov/) and on Motorola Solutions' website at www.motorolasolutions.com (http://www.motorolasolutions.com/), could cause Motorola Solutions' actual results or events discussed in these statements to differ materially from those estimated or predicted in the forward-looking statements. Many of these risks and uncertainties cannot be controlled by Motorola Solutions and factors that may impact forward-looking statements include, but are not limited to, Motorola Solutions' ability to attract the necessary talent and design the software for the land mobile radio portfolio. Motorola Solutions undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement or risk factor, whether as a result of new information, future events or otherwise.Pressekontakt:MedienSusanne StierMotorola SolutionsMobile: +49 (0)172 6161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comInvestorenTim YocumMotorola Solutionstim.yocum@motorolasolutions.com+1 847-576-6899Original-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111074/5818754