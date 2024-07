Ethereum News: Kein DeFi-Summer! Diese Trends dominieren 2024

Ethereum kämpft sich über 3.000 US-Dollar zurück. Damit summieren sich die Kursgewinne in den letzten 24 Stunden auf rund 2 Prozent. Weiterhin ist die Monatsrendite mit -17,5 Prozent jedoch negativ. Eigentlich spekulierten versierte Krypto-Trader zuletzt immer mehr auf einen neuen DeFi-Summer in 2024. Doch dieser Traum könnte nun platzen, so eine neue Analyse.

Schauen wir uns also einmal an, welche Trends dominieren und warum Decentralized Finance 2024 wohl nicht das entscheidende Narrativ ist.

Der DeFi Summer bezeichnet eine Periode im Sommer 2020, in der dezentrale Finanzanwendungen rasant an Popularität und Wert gewannen. Diese Bewegung wurde durch die Einführung von Yield Farming und Liquidity Mining angetrieben, wobei Nutzer hohe Renditen durch das Bereitstellen von Liquidität und das Staken von Tokens erhielten. DeFi wurde zum Krypto-Trend des Jahres. Plattformen wie Uniswap, Compound und Aave erlebten explosive Nutzer- und Kapitalzuwächse. Der DeFi Summer führte zu einem starken Anstieg der Nutzung und Akzeptanz dezentraler Finanzprotokolle - ein vielseitiges Ökosystem entstand.

Analysten spekulierten zuletzt, ob sich der DeFi Summer 2024 wiederholen könnte, da neue Trends wie Liquid Staking-Protokolle, Restaking und die Tokenisierung realer Vermögenswerte das DeFi-Ökosystem bereichern. Das Ökosystem ist vielseitiger geworden, mit spezialisierten Blockchains und Layer-1- sowie Layer-2-Lösungen. DeFi hat sich weiterentwickelt und zeigt eine Reife, die auf einen erneuten Aufschwung hoffen lässt. Diese Entwicklungen könnten grundsätzlich auch in 2024 einen weiteren DeFi Summer auslösen, oder?

Der folgende Analyst erklärt nun, dass 2024 wahrscheinlich keinen neuen DeFi Summer erleben wird. Stattdessen dominiert die Popularität von Meme-Coins zunehmend den Markt. Diese Entwicklung zeigt sich auch deutlich in den Trends auf CoinMarketCap, wo das Interesse der Kleinanleger erfasst wird. Die Kombination der Meme-Coins und des Solana-Ökosystems hat sich als besonders stark erwiesen und dominierte das erste Halbjahr. Doch auch auf anderen Chains hypten Meme-Coins.

Trotz des fehlenden Aufschwungs für Gaming bleibt auch diese Kategorie überraschend beliebt, während das Interesse an DeFi zuletzt entsprechend den Daten wieder deutlich zurückgegangen ist. Aufgrund dieser Verschiebungen im Interesse der Retail-Trader glaubt der Analyst, dass ein neuer DeFi Summer frühestens im nächsten Jahr stattfinden wird. Ein DeFi-Summer 2024 kommt nicht, obgleich sich Trends und Narrative mitunter rasant wandeln.

The more we get into 2024, the higher the dominance of Memecoins becomes



The popularity of various categories on @CoinMarketCap usually indicates where the real interest of retail investors is. And considering that Memecoins and Solana Ecosystem niches could be easily merged… pic.twitter.com/MWfvD8Oj5F