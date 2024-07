Tokio (ots/PRNewswire) -SwitchBot (https://www.switch-bot.com/) freut sich, die Pan/Tilt Kam Plus 3K vorzustellen, eine Innenraumkamera, die das Sicherheitsgefühl der Menschen zu Hause verbessern soll. Diese fortschrittliche Kamera verfügt über eine 3K-Bildauflösung, mit der die Benutzer alles klar erfassen können.Außergewöhnliche Bildqualität bei Tag und NachtMit einem 5-MP-Objektiv und einem hochempfindlichen Sensor bietet die Pan/Tilt Kam Plus 3K sowohl bei Tag als auch bei Nacht gestochen scharfe Bilder. Das 940-nm-Infrarotlicht ermöglicht eine effektive Nachtsicht, ohne den Schlaf zu stören, und bietet eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr. Die SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 3K verfügt außerdem über ein Objektiv mit einer Blende von f1,6, das mehr Licht einfängt und auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Farben gewährleistet.Reibungslose Integration in das SwitchBot-ÖkosystemDie Kamera lässt sich mühelos in andere SwitchBot-Geräte integrieren und kann sogar mit dem SwitchBot-Bewegungssensor zur automatischen Verfolgung und Aufzeichnung gekoppelt werden. Darüber hinaus können Benutzer die Kamera auch mit SwitchBot Lock und dem Kontaktsensor koppeln, um den Kamerabetrieb auf Basis der physischen Anwesenheit des Benutzers zu steuern, so dass die Privatsphäre des Benutzers gut geschützt ist.Wesentliche Merkmale:- 3K Auflösung: Die Pan/Tilt Kam Plus 3K ist mit einem 5-MP-Objektiv ausgestattet, das eine gestochen scharfe 3K-Auflösung liefert.- Nachtsicht: Mit ihrem hochempfindlichen Sensor und dem 940-nm-Infrarotlicht bietet die Kamera eine hervorragende Nachtsicht. Die f1,6-Blende ermöglicht die Aufnahme von mehr Licht und sorgt so für klare Farbbilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen.- 360\u00ba-Überwachung: Die SwitchBot-Kamera lässt sich horizontal um 360° und vertikal um 115° drehen, so dass sie jeden Winkel des Hauses erfassen kann. Dieses umfassende Angebot sorgt dafür, dass es keine blinden Flecken gibt, und bietet eine vollständige Sicherheitsabdeckung.- KI-Überwachung & intelligente Warnmeldungen: Die Pan/Tilt Kam Plus 3K bietet automatische Bewegungsverfolgung und KI-Überwachung. Sie kann Bewegungen ohne manuelles Eingreifen verfolgen und aufzeichnen und den Benutzer über jede erkannte Bewegung informieren.- Sprachsteuerung: Genießen Sie die freihändige Bedienung mit Sprachbefehlen über Alexa, Google Assistant oder Siri. Mit dieser Funktion können die Benutzer mit einfachen Sprachanweisungen die Kameraübertragungen überprüfen oder den Privatsphärenmodus aktivieren, selbst wenn sie die Hände voll haben.Preise und VerfügbarkeitDie SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 3K ist ab sofort im SwitchBot Amazon Store erhältlich: USA (https://www.amazon.com/dp/B0CR3Y76ZH)/UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0CR3Y76ZH)/DE (https://www.amazon.de/dp/B0CR3Y76ZH)/FR (https://www.amazon.fr/dp/B0CR3Y76ZH)/ES (https://www.amazon.es/dp/B0CR3Y76ZH)/IT (https://www.amazon.it/dp/B0CR3Y76ZH)/NL (https://www.amazon.nl/dp/B0CR3Y76ZH), ab 69,99 € / 79,99 € / 79,99 $.Für weitere Informationen besuchen Sie bittedie offizielle SwitchBot -Website (https://www.switch-bot.com/) oder folgen Sie uns aufTwitter (https://twitter.com/SwitchBot),Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/) undFacebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).*Bitte beachten Sie, dass die Preise in verschiedenen Ländern/Regionen variieren können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2453474/On_table__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-bringt-pantilt-kam-plus-3k-fur-erweiterte-heimsicherheit-auf-den-markt-302190056.htmlPressekontakt:Tallcold Bai,tallcold@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5818780