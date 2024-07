Nach einem starken Jahresauftakt musste die Aktie des Online-Modehändlers Zalando seit April deutlich zurückstecken und büßte in der Spitze mehr als ein Viertel ihres Werts ein. Doch beflügelt von positiven Analystenkommentaren in der letzten Woche stehen die Zeichen nun auf Trendwende. Diese Marken sind jetzt wichtig.So gelang es dem Titel in der vergangenen Woche nicht nur sämtliche wichtigen gleitenden Durchschnitte zu überwinden. Mit der jüngsten Aufwärtsbewegung wurde zudem der seit Mitte April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...