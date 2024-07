Neues Logistikzentrum schafft Arbeitsplätze

Der US-Versandhändler Amazon plant, im Herbst ein neues Logistikzentrum in Dummerstorf bei Rostock zu eröffnen. Nach aktuellen Angaben sollen dort bis Ende des Jahres rund 450 Menschen eingestellt werden. Im kommenden Jahr ist die Schaffung weiterer 550 Arbeitsplätze geplant, sodass insgesamt 1.000 neue Stellen in der Region entstehen. Dieses Projekt ist Teil von Amazons kontinuierlicher Expansionsstrategie in Deutschland.

Amazon geht davon aus, dass das Unternehmen bis Jahresende 40.000 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen wird. Derzeit arbeiten die Beschäftigten in 21 Logistikzentren, zehn Sortierzentren und mehr als 60 Verteilzentren. Mit diesen Entwicklungen setzt Amazon ein starkes Signal an den Markt und zeigt seine langfristige Verpflichtung zu Wachstum und Investitionen in Deutschland.

