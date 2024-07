Ethereum Prognose: ETFs vor Start - Experte nennt 5 Gründe für ETH Bull-Run

In den letzten 24 Stunden steigt Ethereum um 2 Prozent und kämpft aktuell mit der psychologischen Kursmarke von 3.000 US-Dollar. Erneut erleben wir intraday eine volatile Handelsentwicklung. Rückblickend verlor ETH in einem Monat rund 20 Prozent seines Werts. Doch nun könnte sich die Trendwende nähern.

So gibt es einige Kurstreiber für ETH - neben dem möglicherweise bevorstehenden Start der Ethereum Spot ETFs in den USA. Doch schauen wir uns die jüngste Expertenanalyse zu ETH einmal näher an. Denn es gibt valide Argumente, die im Sommer 2024 für ETH sprechen.

ETH Expertenanalyse: Darum dürfte Ethereum explodieren

Ethereum steht vor einer potenziell bullischen Phase, da diese Woche die ersten Ethereum-ETFs live gehen sollen. Laut dem bekannten Analysten Lark Davis gebe es darüber hinaus fünf Schlüsselfaktoren, die den positiven Trend für Ethereum unterstützen würden.

Das deutsche BKA hat kein ETH

Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA), das kürzlich massiv Bitcoin verkauft hat, besitzt keine Ethereum-Bestände. Diese Tatsache bedeutet, dass es keinen plötzlichen Verkaufsdruck durch die deutsche Regierung geben wird, der den Ethereum-Markt destabilisieren könnte. Das Fehlen von ETH-Beständen beim BKA trägt somit zu einer stabileren Preisentwicklung bei.

Mt. Gox hat kein ETH

Mt. Gox, die insolvente, japanische Bitcoin-Börse, die 2014 kollabierte, besitzt ebenfalls keine nennenswerte Ethereum-Bestände. Dies bedeutet, dass es keine zusätzliche Verkaufswelle von Ethereum geben wird, wenn die Entschädigungen an ehemalige Kunden ausgeschüttet werden. Dies soll bei Bitcoin nämlich im Juli starten, eine Verteilung ist über die nächsten Monate angedacht. Das Fehlen dieses potenziellen Verkaufsdrucks entlastet den Markt und unterstützt eine stabilere Preisentwicklung für Ethereum im Vergleich zu Bitcoin, da das handelbare Angebot nicht schnell ausgeweitet wird.

Die US-Regierung verkauft kein ETH

Die US-Regierung besitzt ebenfalls keine bedeutenden Ethereum-Bestände, die sie verkaufen könnte. Im Gegensatz zu Bitcoin, von dem die Regierung immer wieder große Mengen beschlagnahmt und versteigert, gibt es bei Ethereum keine solchen Verkäufe. Auch hier gibt es angebotsseitig einen Vorteil gegenüber Bitcoin.

ETH-Supply auf Börsen auf 8-Jahres-Tief

Der Ethereum-Bestand auf Börsen ist auf ein 8-Jahres-Tief gefallen, sodass nur noch 10 Prozent des gesamten ETH-Vorrats auf Börsen verfügbar sind. Ein niedriger Vorrat auf Börsen deutet auf eine geringere Verkaufsbereitschaft hin, was den Preis weiter stützen könnte. Dieser geringe Bestand unterstützt eine Verknappung bei Ethereum. Zwar ist auch Bitcoin in dieser Metrik knapp, doch Ethereum eben noch knapper.

Kein konstanter Verkaufsdruck von Minern

Mit dem Übergang zu Proof of Stake gibt es keinen konstanten Verkaufsdruck von Minern mehr, die regelmäßig ETH verkaufen mussten, um ihre Betriebskosten zu decken. Ohne diesen kontinuierlichen Verkaufsdruck kann der Markt angebotsseitig profitieren, was zu einer stabileren Preisentwicklung führen kann. Dies ist ein weiterer Faktor, der die bullische Tendenz für Ethereum unterstützt. Denn bei Bitcoin gab es zuletzt eine Miner-Kapitulation, bei Ethereum verharrt die Staking-Ratio bei aktuell 27,16 Prozent.

Ethereum Alternative: Ethereum-L2 Pepe Unchained explodiert auf 2,75 Mio. $

Ethereum Layer-2-Lösungen sind auch im Juli 2024 eine interessante Option für spekulative Anleger. Pepe Unchained kombiniert virales Meme-Branding mit L2-Technologie. In der ersten Woche seines Vorverkaufs hat Pepe Unchained (PEPU) bereits über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt, mittlerweile sind es schon über 2,75 Millionen US-Dollar. Das Projekt nutzt das virale Momentum rund um Memes und verbindet es geschickt mit Layer-2-Technologie.

Layer-2-Lösungen sind sekundäre Netzwerke, die Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeiten, um Skalierbarkeit und Geschwindigkeit zu verbessern. Pepe Unchained nutzt diese Technologie, um niedrigere Transaktionsgebühren und schnellere Verarbeitung zu ermöglichen. Dies hebt PEPU von traditionellen Meme-Coins ab und bietet Nutzern eine verbesserte Handelserfahrung. Zugleich soll hier eben ein gesamtes Ökosystem für Meme-Coins entstehen.

Das Staking-Programm bietet zudem attraktive Belohnungen und trägt zur Verknappung des Angebots bei, was den Wert der Tokens potenziell erhöht. So liegt die Staking-Rendite aktuell noch bei 688 Prozent APY.

Wer hier vor der nächsten Preiserhöhung in 36 Stunden einsteigt, hat sogar noch die Chance auf maximale Buchgewinne im Presale.

