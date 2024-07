NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 188 auf 189 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jonathan Atkin überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz, das operative Ergebnis und den freien Barmittelzufluss der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom leicht. Eingearbeitet habe er nun die jüngsten Kommentare des Managements zur Abonnenten-Entwicklung. Berücksichtigt habe er zudem das branchenweit geringe Niveau von Mobiltelefon-Neuanschaffungen im abgelaufenen Jahresviertel./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 10:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 10:08 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8725901040