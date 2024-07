NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 100 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henrik Paganetty sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie bei dem IT-Unternehmen erste Anzeichen für steigende Auftragseingänge, da sich das Geschäft mit Neukunden und hier vor allem mit Unternehmen, weiter erhole. Er rechnet zudem mit einer weiterhin hohen Marge beim operativen Ergebnis, bekräftigte aber wegen der Premium-Bewertung der Aktie sein neutrales Anlageurteil./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 09:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 09:30 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005104400