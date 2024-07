Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Montag beginnt mit den 1-Jahres-Inflationserwartungen der New Yorker FED eine weitere wichtige Woche mit Inflationsdaten, so die Analysten von Postbank Research.Die Marktteilnehmer würden hier schon seit langem auf einen Rückgang unter 3,0% warten. Obwohl es unwahrscheinlich scheine, dass dies in diesem Monat geschehe, könnte sich der Wert dieser Schwelle annähern. Die Verbraucherpreisinflation für Juni solle am Mittwoch veröffentlicht werden, und der Konsens gehe von einem leichten Anstieg ggü. Vormonat aus, wodurch der Gesamtwert ggü. Vorjahr von 3,3% im Mai auf 3,1% sinken würde. Was die Kerninflationsdaten betreffe, so würden weder beim Monats- noch beim Jahresdurchschnitt Veränderungen erwartet: Sie dürften bei jeweils 0,2% bzw. 3,4% bleiben. ...

